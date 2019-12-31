رياضة | عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مجلس إدارة نادى الزمالك، موقفه النهائي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي والمقرر لها 14 فبراير، بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستقر مجلس إدارة القلعة البيضاء رسمياً على خوض مواجهة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى فى قطر.

Advertisements

وتراجع مجلس الزمالك عن قرار الانسحاب من خوض المواجهة، بعد التأكد من إمكانية تعرض الفريق لعقوبات وغرامات مادية كبيرة فى حالة عدم خوض اللقاء.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد حاول فى الفترة الماضية، نقل اللقاء إلى تونس أو الإمارات، بسبب وجود خلافات مع قطر بشأن الأمور السياسية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان في النهائي، بينما فاز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على الوداد البيضاوي المغربي.