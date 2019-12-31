- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انشيلوتي قبل مواجهة السيتي: جوارديولا عبقري والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
وصف المدرب كارلو أنشيلوتي نظيره بيب غوارديولا بأنه "عبقري" قبل لقاء إيفرتون مع مانشستر سيتي على استاد الاتحاد.
وقال أنشيلوتي: "بيب مدرب رائع. لدي علاقة جيدة معه. ليس كثيرًا في المباريات لكننا نرى بعضنا بعضًا في بعض المؤتمرات. لدينا الكثير من الاحترام. في بعض النقاط، إنه عبقري لأنه يحاول دائمًا القيام بشيء مميز على أرض الملعب".
وأضاف أنشيلوتي عن التحدي الذي سيشكله السيتي على فريقه: "مانشستر سيتي سيكون اختبارًا رائعًا لنا لنرى أين نحن. إنه فريق قوي حقًا ولكن لدينا ثقة. يجب أن نكون سعداء للتنافس مع أفضل فريق في إنكلترا وأيضًا في أوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر انشيلوتي قبل مواجهة السيتي: جوارديولا عبقري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.