بدعوة من تركي آل الشيخ.. الخطيب يؤدي مناسك العمرة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

سافر رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب إلى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية فى فرنسا.



وتلقى الخطيب دعوة من المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لزيارته بمنزله للأطمئنان على صحته في المقام الأول، وتقديرًا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها سابقاً.

ووفقاً للموقع الرسمي للأهلي، يلبي الخطيب دعوة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية لزيارته بمنزله.

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وقال الموقع الرسمي للأهلي إن هدف الزيارة هو الاطمئنان على صحة آل الشيخ في المقام الأول، وتقديرا لزيارته للخطيب في منزله قبل أسابيع بعدما تعرض رئيس الأهلي لوعكة صحية آنذاك.

ومن المقررأن يتجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة فى فرنسا، ويخضع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يومًا، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضى.

ووصل محمود الخطيب القاهرة قبل يومين بعد رحلة علاجية استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا للوقوف على حالته بعد تجدد الآم الظهر التي عانى منها خلال الفترة السابقة ما أدى إلى خضوعه للحقن بالمسكنات من قبل الأطباء في مصر قبل قرار الخضوع للكشف أمام أخصائيين في أوروبا للوقوف على حالته النهائية.