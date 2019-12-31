شبام.. الأمبراطور الأهلاوي يتأهل لنصف نهائي الدوري بعد فوزه على الفرسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبام

أقيمت على ملعب نادي شبام، أمس الأثنين، المباراة الأفتتاحية للدور الثاني من بطولة الذكرى الرابعة والعشرون لتأسيس فريق الفرسان بعبودة، التي ينظمها فريق الفرسان بعبودة ويشرف عليها نادي التعاون بالعقاد .



وواجه فيها المنظم الفرسان بعبودة شقيقه الأهلي بشبام في مباراة جميلة وكبيرة قدمها الفريقين أنتهت بفوز الأهلي بشبام بركلات الترجيح ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري بينما يتحول الفرسان بعبودة إلى نصف نهائي الكأس.

الشوط الأول

- المواجهة بدأت بهدوء وحذر من الجانبين رغم ذلك إلا إنه كاد الفرسان بعبودة أن يخطف هدف مبكر في الدقيقة 4 بعد ضربة من المدافع محمد دمنان التي كادت أن تخادع حارس المرمى لكنه أمسك بها في الأخير ، معظم فترات الشوط تنافس فيه الفريقين على السيطرة على وسط الملعب وتقاسم الفريقين الأفضلية ، وأول الفرص الخطرة للفريق الأهلاوي في الدقيقة 14 وذلك من عرضية متقنة لكن الدفاع أبعد الخطر ، وأستمر الأهلي في المحاولات وفي الدقيقة 24 تسديدة قوية للاعب يوسف حم لكنها مرت بجانب القائم الأيمن، في الدقايق الأخيرة ظهر جمال كرة القدم وذلك بالأهداف حيث سجل الفرسان أولآ في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب حسان باضاوي الذي وضع الكرة برأسه في الشباك بعد أن وصلته عرضية رائعة، الأهلي لم يتأخر كثيرآ وفي الدقيقة 37 أحتسب الحكم ضربة جزاء نفذها اللاعب عمر هديب بنجاح ليحرز هدف التعادل وينتهي بذلك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

- شوط المدربين بدأ هو الأخر بهدوء وجس نبض وكان الأهلي بشبام هو الأفضل نسبيا حيث حاول أن يسيطر بشكل أكبر وأن يلعب في ملعب الخصم وأعتمد على العرضيات التي لم تكن بالمستوى المطلوب ، وأعتمد الفرسان بعبودة على المرتدات عن طريق سرعة اللاعب هادي باسلامة الذي أتيحت له فرصة لتسديد في الدقيقة 16 لكن كرته أعتلت العارضة بقليل، وفي الدقيقة 20 كاد المدافع الأهلاوي أن يسجل في مرماه بالخطأ بعد عرضية للفرسان لكن كرته تحولت إلى ركنية.

وأجرى المدربين في الشوط الثاني عددآ من التغييرات لتغيير النتيجة لكن لم يتحقق ذلك وفي الدقيقة 33 حضرت أخطر فرص الفريق الأهلاوي وذلك عن طريق ضربة حرة جانبية وصلت لرأس المهاجم الذي وضعها في الزاوية البعيدة لكن الحارس مجدي دمنان أبدع في أبعادها ليحرم الأهلي من هدف في وقت حاسم، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليحتكم بعدها الفريقين إلى ركلات الترجيح التي أبتسمت لفريق الأهلي بشبام (4&1).

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النهاية

- تأهل بذلك فريق الأهلي بشبام إلى نصف نهائي الدوري بينما يتحول الفرسان بعبودة إلى نصف نهائي الكأس لبطولة الذكرى الرابعة والعشرون لتأسيس فريق الفرسان بعبودة.

الطاقم التحكي

- حكم ساحة : محمود مزروع.

مساعد أول: سالم باحجر.

مساعد ثاني: فتحي مزروع.

حكم رابع: محمد حمادي.

مراقب المباراة: محمد بن عفيف.