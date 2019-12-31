- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يبدأ مساعيه لتجديد عقد رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي يوفنتوس يفكر جديًا في تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي في النادي الايطالي فابيو باراتيتشي بدأ مساعيه لتجديد عقد صاحب الـ34 عاما، والذي ينتهي مع البيانكونيرو في صيف العام 2022.
وتابعت الصحيفة أن رونالدو بدوره لديه النيّة في البقاء حتّى نهاية مسيرته مع يوفنتوس، والهدف من ذلك هو الإستمرار مع نادٍ كبيرٍ يتيح له فرصة حصد الكرة الذهبية لعدّة مرات في محاولة لتخطي ليونيل ميسي الذي يملك في رصيده حاليا 6 كرات ذهبية
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يبدأ مساعيه لتجديد عقد رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.