يوفنتوس يبدأ مساعيه لتجديد عقد رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​يوفنتوس​ يفكر جديًا في تجديد عقد نجمه البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي في النادي الايطالي فابيو باراتيتشي بدأ مساعيه لتجديد عقد صاحب الـ34 عاما، والذي ينتهي مع البيانكونيرو في صيف العام 2022.

وتابعت الصحيفة أن رونالدو بدوره لديه النيّة في البقاء حتّى نهاية مسيرته مع يوفنتوس، والهدف من ذلك هو الإستمرار مع نادٍ كبيرٍ يتيح له فرصة حصد الكرة الذهبية لعدّة مرات في محاولة لتخطي ​ليونيل ميسي​ الذي يملك في رصيده حاليا 6 كرات ذهبية