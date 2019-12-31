شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يهزم اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب منتخب مصر للشباب مواليد 2001 على فريق اتحاد الكرة بهدف دون رد أحرزه حسام حسن لاعب غزل المحلة فى إطار إعداد الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب 54 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجاري حيث تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل اختبارهم تمهيدًا لاختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

أنهي منتخب مصر للناشئين بقيادة ربيع ياسين عقب مباراة اتحاد الكرة معسكر الفريق الذى إنطلق يوم 25 ديسمبر الجاري و تخلله وديات أمام إيروسبورت و المرج و اتحاد الشرطة ، على أن ينطلق المعسكر الجديد فى نهاية شهر يناير المقبل ، وفاز الفراعنة على إيروسبورت 2 / 1 ، وعلى المرج 3 / 0 ثم الشرطة 1 / 0 ، بينما خسر أمام النصر 2 / 4 .

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كشف مسئولو منتخب مصر مواليد 2001 عن أن الاتحاد الأفريقى "كاف" استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا، حيث أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

أضاف عادل محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا 2021.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني استضافة دورة شمال أفريقيا مواليد 2001 المؤهلة بشكل رسمي إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها فى موريتانيا، بعد تغيير نظام التصفيات بإقامة مباراة ذهابا وإيابا بنظام القرعة.