شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يلجأ للتسديد على المرمى في ختام مرانه قبل مواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة انبى فى الخامسة من مساء غدا الأربعاء باستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الــ11 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

المران تطرق لتدريبات على التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف ، كما شمل المران الذى حضره المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وأحمد بزان المدير التنفيذى – شمل – على العرضيات من ظهيرى الفريق ، واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.

وكان الجهاز الفنى للاسماعيلى قد اعلن قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء انبى الأربعاء القادم على ملعب الإسماعيلى لحساب الأسبوع الــ11 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

القائمة لم تشهد أية تغييرات عن مواجهة الاتحاد باستثناء استبعاد باهر المحمدى مدافع الفريق وانضمام محمد عمار بدلا منه لأسباب تأديبية.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى :

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حراسة المرمى.. محمد مجدي – محمد فوزي .

في خط الدفاع.. محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – محمد عمار – محمد هاشم.

في خط الوسط.. محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدى ذكي – محمد صادق.

في خط الهجوم.. حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبدالحكيم.