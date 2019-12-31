شكرا لقرائتكم الكفراوي رئيساً لبعثة الأهلي في زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المهندس إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأpln المتجهة إلى زيمبابوي، لمواجهة بلاتينيوم يوم ١١ يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون مقابل، في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت السبت الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان.

من ناحية أخرى ، عقد مساء أمس الإثنين مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بفرع النادى بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- اعتماد سفر حمدى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائى العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي.

- اعتماد قرار سفر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لاستكمال العلاج فى ألمانيا خلال الفترة من 5 يناير إلى 3 فبراير المقبل.

- اعتماد التعاقد مع اللاعب التونسى إسكندر زايد، لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد بالنادى لمدة 4 مواسم.

- الموافقة على التعاقد مع عمرو علاء زهران، لاعب كرة السلة تحت ٢٠ سنة بالنادي، لمدة 4 مواسم.

- الموافقة على تدعيم لاعبى الأهلى المشاركين فى بطولة إنجلترا الدولية للإسكواش ناشئين وناشئات.

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- اعتماد عروض العضويات المجمعة للمؤسسات والهيئات والبنوك بأقساط أكثر تيسيرًا وبفائدة أقل خلال الفترة الحالية وحتى 31 مارس، قبل زيادة العضويات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، حيث ترتفع العضوية العامة من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وزيادة العضويات بفرع التجمع من 200 إلى 250 ألف جنيه.

- تعيين السيدة عبير صالح فى منصب مستشار التأمين لمجلس الإدارة، لما لها من خبرات فى هذا المجال، ونظرا للحاجة إلى إجراء تطوير فى منظومة التأمين بالنادي.

- الموافقة على تجديد التعاقد مع الكابتن عمرو الهمشرى مدير جهاز التنس.

- الموافقة على إقامة معسكر إعداد للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالسعودية، تتخلله عدة مباريات مع نادى الوحدة السعودى فى الفترة من 8 إلى 15 فبراير المقبل، استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية، التى تنطلق فى مصر، اعتبارًا من يوم 18 فبراير المقبل.

- السماح باحتراف محمود فتحى مصطفى كامل، لاعب تنس الطاولة، فى نادى "تى آى سي" الألمانى لموسم 2019-2020، لزيادة الاحتكاك.

- اعتماد تأهيل حمام السباحة بالشيخ زايد، ليصبح مطابقًا للمواصفات مع تكليف المدير التنفيذى والمدير المالى والشؤون القانونية والمستشار الهندسى بمتابعة أعمال التطوير مع الشركة المنفذة واستشارى المشروع والجهة الإدارية، لتدارك بعض المواصفات وإعداد دراسة وافية ورفع تقرير مفصل لمجلس الإدارة.

- تكليف لجنة مشكلة من طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد الصبان، مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وكمال محسن، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق، للبدء فى إعداد دراسة كاملة وتصور لمشروع استثمار وتطوير كارنيهات العضوية بالنادي، بما يلائم التطور الإنشائى ويدر موارد للنادى ويعود بالنفع على الأعضاء.

- الموافقة على تعيين محمد سيد عبده الوحش، مديرًا لـ"الجيم" بفرع النادى بالشيخ زايد، للاستفادة بخبراته فى هذا المجال.