شكرا لقرائتكم مستند.. سفارة مصر بزامبيا تشكر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأشادت السفارة بالأداء المشرف للبعثة والتي كانت مثالا يحتذى لنادي يمثل الرياضة المصرية بدولة أفريقية.

وتعادل الزمالك مع زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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