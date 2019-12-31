شكرا لقرائتكم أنشيلوتي: سنناقش صفقات الشتاء بعد مواجهة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن لاعبيه عليهم استغلال الفرصة واختبار أنفسهم أمام أفضل الفرق مع استعداد فريقه لمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

كما يلتقي إيفرتون مع غريمه المحلي ليفربول بطل أوروبا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد القادم، ويثق المدرب الإيطالي أن بوسعه مواصلة البداية القوية لمشواره مع النادي بعد توليه المسؤولية خلفا لماركو سيلفا هذا الشهر.

وقال أنشيلوتي يوم الثلاثاء: سيكون اختبارا رائعا أمام سيتي لنرى أين نحن. إنه فريق قوي حقا لكننا نثق في قدرتنا على تقديم أفضل ما لدينا. في هذه اللحظة من الجيد أن نحظى بمثل هذه الاختبارات. علينا أن ننافس أفضل الفرق في إنجلترا وأوروبا.

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وفاز إيفرتون 1-صفر على بيرنلي في مباراة أنشيلوتي الأولى ثم انتصر 2-1 على نيوكاسل يونايتد ليتقدم إلى المركز العاشر في الترتيب بعد مسيرة من خمس مباريات بدون هزيمة في الدوري بدأت تحت قيادة المدرب المؤقت دنكان فيرغسون.

وقال أنشيلوتي :هل أنا مندهش؟ لا لأننا نبذل جهدا كبيرا في محاولة الفوز بالمباريات. شعرت بالدهشة من الروح الموجودة في الفريق. أعتقد أن العمل الذي قام به دنكان كان جيدا حقا. وجدت لاعبين لديهم شخصية ولذلك أعتقد أن هذا هو سبب عدم إجرائي للعديد من التغييرات. أظهر اللاعبون ثقة في المباريات، وأتمنى أن يستمر ذلك في المباريات القادمة وهي صعبة للغاية.

وتابع: لا نمتلك وقتا كافيا لمحاولة تغيير أشياء في المران لأن هذا ليس الوقت المناسب. تغيير الكثير من الأشياء قد يكون خطيرا لأن اللاعبين ربما يصابون بالارتباك. ولذلك القليل من التغييرات في هذه الفترة، والتركيز على المباريات.

وقال أنشيلوتي إن أي حديث حول تدعيم فريقه في انتقالات يناير سيكون بعد قمة مرسيسايد ضد ليفربول. ويغيب لاعب الوسط مورغان شنايدرلين عن مواجهة سيتي صاحب المركز الثالث بسبب إصابة في ربلة الساق لكن قد يعود أمام ليفربول.