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يوفنتوس يبدأ مساعيه لتجديد عقد رونالدو

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الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

رونالدو

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كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​يوفنتوس​ يفكر جديًا في تجديد عقد نجمه البرتغالي ​​ خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي في النادي الايطالي فابيو باراتيتشي بدأ مساعيه لتجديد عقد صاحب الـ34 عاما، والذي ينتهي مع البيانكونيرو في صيف العام 2022.

وتابعت الصحيفة أن رونالدو بدوره لديه النيّة في البقاء حتّى نهاية مسيرته مع يوفنتوس، والهدف من ذلك هو الإستمرار مع نادٍ كبيرٍ يتيح له فرصة حصد الكرة الذهبية لعدّة مرات في محاولة لتخطي ​ليونيل ​ الذي يملك في رصيده حاليا 6 كرات ذهبية

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