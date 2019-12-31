شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مصيري من اوباميانج ووجهته الجديدة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 اوباميانج اتخذ هداف نادي ​ارسنال​ الانكليزي بيار ايمريك ​اوباميانغ​ قرارا جريئا حيث قرر ترك ناديه والتوجه الى الليغا الاسبانية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

Advertisements واكدت التقارير الصحفية ان وكيل أوباميانغ أبلغ إدارة أرسنال برغبة موكله في الرحيل عن ملعب الإمارات خلال نافذة الانتقالات التي ستفتح أبوابها خلال الساعات القليلة المقبلة. ويعتبر ​ريال مدريد​ أحد الفرق المهتمة بخدمات صاحب الـ30 عاما في ظل منافسة قوية من الغريم برشلونة. أوباميانغ سجل هذا الموسم 15 هدفا في 24 مباراة خاضها مع الفريق وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البريمييرليغ خلف جيمي فاردي.

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