شتيجن يرفض الخضوع لعملية جراحية

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

شتيجن

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي الالماني مارك اندريه تير ​شتيغن​ حارس مرمى ​برشلونة​ الاسباني يخطط للتغلب على اصابته في أوتار الركبة اليمنى، التي يعاني منها.

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وأعلن موقع النادي الرسمي عن غياب حارس مرمى الفريق لمدة غير محددة، مع إمكانية خضوعه لعملية جراحية.

الا ان صحيفة "آس"، كشفت أن الحارس البالغ من العمر 28 عامًا، يرفض فكرة الخضوع لعملية جراحية في هذا التوقيت من الموسم.

واضافت الصحيفة، انها ليست المرة الاولى التي يعاني شتيغن من هذه الاصابة، مع ذلك يُصر على التعافي بالعلاج الطبيعي، لتفادي الابتعاد عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين ونصف.

وختمت الصحيفة، أن مشاركة شتيغن في مباراة إسبانيول القادمة في الليغا تبدو شبه مستحيلة، بالاضافة الى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظامه الجديد.