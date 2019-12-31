شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتقدم بعرض لضم مهاجم دينامو زغرب الكرواتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي برشلونة الإسباني عرضًا رسميًا لنادي دينامو زغرب الكرواتي من أجل التعاقد مع لاعبه الإسباني داني أولمو، صاحب الـ 21 عامًا.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية لبرشلونة هي انضمام اللاعب إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أنه ليس مستبعدًا أن يصل المهاجم الإسباني إلى النادي الكتلوني في يناير.

ولعب «أولمو» لناشئي برشلونة قبل رحيله إلى كرواتيا في عام 2014، فيما شارك هذا الموسم في 22 مباراة مع فريقه بجميع البطولات أحرز خلالهم 8 أهداف.