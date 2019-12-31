شكرا لقرائتكم خبر عن في مواجهتهما الخامسة.. «ميدو» يبحث عن كسر عقدته أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

يواجه الأهلي فريق مصر المقاصة، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف, ضمن منافسات الجولة الـ11 لمنافسات الدوري الممتاز, إذ يسعى أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة، لكسر رقمه الشخصي السلبي كمدرب أمام المارد الأحمر.

ويمتلك «ميدو» سجلًا من الإخفاقات كمدرب في كافة مواجهاته أمام الأهلي مع جميع الأندية التي تولى قيادتها حيث التقى الشياطين الحمر في 4 مناسبات لم ينجح في تحقيق الفوز في أي منها.

وكانت أول مواجهة لميدو المدرب أمام الأهلي حين تولى القيادة الفنية للزمالك في موسم 2013/2014, وفاز الأهلي في هذه المباراة بهدف مقابل لا شيء بهدف عكسي أحرزه لاعب الزمالك أحمد توفيق في مرماه.

Advertisements

وجاءت المواجهة الثانية لميدو أمام الأهلي وهو يقود الفارس الأبيض كذلك، في لقاء القمة في موسم 2015/2016، وخسر مجددًا اللقاء بهدفين دون رد سجلهما ماليك إيفونا وعمرو جمال، لتنهي هذه المباراة مسيرته كمدرب للزمالك إذ أقيل بعد هذه المباراة.

كما واجه «ميدو» الأهلي أثناء قيادته لفريق وادي دجله موسم 2016/2017، وفاز الأهلي بهدف نظيف عن طريق عمرو جمال.

وآخر مباراة لميدو ضد الأهلي كانت أثناء قيادته لوادي دجله أيضًا في يوليو 2017 في ربع نهائي كأس مصر، وفاز الأهلي برباعية استطاع صالح جمعة تسجيل هدفين بينما سجل الهدفين الآخرين مؤمن زكريا وعماد متعب مقابل هدف وحيد لدجله سجله محمد أنور.

تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم