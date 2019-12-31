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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شتيغن يرفض الخضوع لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي الالماني مارك اندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الاسباني يخطط للتغلب على اصابته في أوتار الركبة اليمنى، التي يعاني منها.
وأعلن موقع النادي الرسمي عن غياب حارس مرمى الفريق لمدة غير محددة، مع إمكانية خضوعه لعملية جراحية.
الا ان صحيفة "آس"، كشفت أن الحارس البالغ من العمر 28 عامًا، يرفض فكرة الخضوع لعملية جراحية في هذا التوقيت من الموسم.
واضافت الصحيفة، انها ليست المرة الاولى التي يعاني شتيغن من هذه الاصابة، مع ذلك يُصر على التعافي بالعلاج الطبيعي، لتفادي الابتعاد عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين ونصف.
وختمت الصحيفة، أن مشاركة شتيغن في مباراة إسبانيول القادمة في الليغا تبدو شبه مستحيلة، بالاضافة الى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظامه الجديد.
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