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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدال يوجه رسالة غامضة لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
وجه نجم وسط برشلونة، التشيلي ارتورو فيدال رسالة غامضة لادارة النادي الكتالوني وذلك بعد المشاكل المادية بين الطرفين.
وقرر فيدال من خلال وكيله مقاضاة برشلونة أمام المحاكم الإسبانية، حيث يدعي أن هناك مستحقات لم يحصل عليها من الموسم الماضي، بقيمة 2.4 مليون يورو كحوافز إضافية.
ونفى النادي الكتالوني أن يكون هناك مستحقات يجب دفعها للتشيلي الدولي كما يدعي هو ووكيله.
ونشر فيدال صورة عبر "إنستغرام":" لقد تعلمت من خيولي أن على الرغم من قوتهم لكنهم لا يخلون من النبل والولاء".
وتشير التكهنات إلى أن فيدال من الممكن مغادرة قلعة "كامب نو" في كانون الثاني المقبل وسط اهتمام انتر ميلان بخدماته.
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