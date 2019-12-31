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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيغل يطرق باب الرحيل عن دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
اقترب نجم الوسط الالماني جوليان فيغل لاعب بوروسيا دورتموند من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكشفت تقارير صحفية، عن توصل فيغل لاتفاق مع بنفيكا البرتغالي على الانضمام الى صفوفه مقابل 20 مليون يورو.
وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن دورتموند لا يخطط لتعويض رحيل صاحب الـ24 عامًا، حيث لا ينوي التحرك في كانون الثاني المقبل لجلب لاعب آخر.
وينوي فافر مدرب الفريق منح الدنماركي توماس ديلاني واجبات دفاعية أكثر خلال الفترة المقبلة، مع الاعتماد على المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي في وسط الملعب.
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