شكرا لقرائتكم أمين عمر حكما لمواجهة الأهلى ومصر المقاصة فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلى والمقاصة فى الجولة الحادية عشر من عمر الدورى غدا الأربعاء للحكم الدولى أمين عمر .

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، ،والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس ، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهدداً بشكل مبكر من دوامة الهبوط.

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ويفتقد الأهلي في مواجهة مصر المقاصة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم حمدي فتحي، مروان محسن، محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الماضية ببطولة دوري أبطال افريقيا، كما يفقد الفريق الأحمر خدمات نجم دفاعه أيمن أشرف بداعي الإيقاف.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي المقاصة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ، وأمامه رباعي الدفاع علي معلول ومحمود متولى ورامي ربيعة وأحمد فتحي ، على أن يدفع فايلر بالثنائي عمرو السولية واليو ديانج في وسط الملعب، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم وليد سليمان ومجدي أفشة وحسين الشحات، على أن يقود الهجوم المغربي وليد أزارو.

على الجانب الأخر، يدخل مصر المقاصة مواجهة الأهلي وعينه على الثلاث نقاط لكى تعينه في الهروب من شبح الهبوط، خاصة وأن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، في الوقت الذي تنتظر إدارة النادي نتيجة المباراة لاتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني سواء بإقالته عن تدريب الفريق ومنح المسئولية لجهاز فني اخر، أو تجديد الثقة فيه أملاً في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.