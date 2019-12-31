شكرا لقرائتكم الخطيب يصل السعودية لأداء مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم ،الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين ويلبي محمود الخطيب غدًا دعوة المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لزيارته بمنزله للأطمئنان على صحته في المقام الأول، وتقديرًا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حينذاك .

ومن المقررأن يتجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة في فرنسا" ، ويخضع، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يومًا، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضي.

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ووصل محمود الخطيب القاهرة قبل يومين بعد رحلة علاجية استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا للوقوف على حالته بعد تجدد الآم الظهر التي عانى منها خلال الفترة السابقة ما أدى إلى خضوعه للحقن بالمسكنات من قبل الأطباء في مصر قبل قرار الخضوع للكشف أمام أخصائيين في أوروبا للوقوف على حالته النهائية.

فى سياق أخر، كان مصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن محمود الخطيب حصل على موافقة نهائية على رحيل عدد من اللاعبين من المدير الفني رينيه فايلر والتي سبق وأن أكد عليها وسط تلقى القلعة الحمراء العديد من العرض أبرزها صالح جمعة وحسين السيد والعربي ومحمد عبد المنعم لاعبا الشباب وعمار حمدي، مع وضع موقف جيرالدو رهن إنهاء المفاوضات الجارية مع نادي لوزيرن السويسري بشأن المهاجم النيجيري ايليكي الذي تسعى إدارة القلعة الحمراء لحسم انتقاله خلال الأيام القليلة الماضية.