شكرا لقرائتكم وزير الشباب يناقش استعدادات استضافة مصر لأول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لأول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير المقبل بمشاركة 42 دولة إفريقية.

تطرق اللقاء للحديث حول التجهيزات المتعلقة باستقبال اللاعبين، والوفود المرافقة لهم المشاركين في الأولمبياد، وكافة الأمور اللوجستية والإدارية الخاصة بالبطولة، وكذا تشكيل اللجان الفرعية، وبرنامج المنافسات المخصص للمشاركين الذى من المتوقع أن يصل عددهم إلى 768 لاعبًا يتنافسون في رياضات خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى.