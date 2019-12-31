شكرا لقرائتكم سفير مصر في صربيا يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو جويلى سفير مصر في صربيا على إستقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد برئاسة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة فى مقر السفارة ، حيث تناولت البعثة الغداء في منزل السفير الذي اشاد بقيمة كرة اليد المصرية علي الصعيد الدولي ، واشار الي انهم كانوا خير سفراء للعبة الشعبية الثانية خلال تواجدهم في صربيا لمواجهة منتخبها وديا في مباراتين استعدادا لامم افريقيا في تونس.

ومن جانبه أشاد المهندس هشام نصر باستقبال السفير عمرو جويلي ورجال السفارة المصرية للبعثة المصرية منذ وصولها صربيا وتوفير كل المساعدة المطلوبة علي هامش الدعوة الدولية الودية التي تلقاها المنتخب المصري من نظيره الصربي استعدادا لامم افريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 .

وحرص رئيس الاتحاد باسم أسرة كرة اليد علي توجيه الشكر للسفير عمرو جويلي وكل رجال السفارة المصرية في صربيا.

خاضت بعثة اليد مباراتين في صربيا مع منتخبها الاول بمحترفيه فازت في الاولي وخسرت في الثانية خلال برنامج استعدادها لأمم افريقيا المقرر لها شهر يناير المقبل بتونس المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

جاء خوض منتخب مصر معسكر صربيا بدعوة من الاتحاد الصربي لكرة اليد الذي يحتفل بمرور ٧٠ عاما علي تأسيس اتحاد كرة اليد هناك بالإضافة إليّ أن دعوته لمواجهة منتخب مصر تأتي في إطار إستعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التي تنطلق منافساتها منتصف الشهر المقبل أيضا وتقام مبارياتها في ثلاثة دول هي النمسا وسويسرا والسويد .

ويشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف من أجل استعداد المنتخب لأمم أفريقيا ، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

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ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة.

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.