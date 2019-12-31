شكرا لقرائتكم محمود الشامى يجهز أوراقه للترشح لرئاسة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأجرى محمود الشامي ومعه مساعده أشرف عبد المجيد الشامي اتصالات مكثفة خلال الفترة الأخيرة بأعضاء الجمعية العمومية للتأكيد على ترشح محمود الشامي لرئاسة اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة و تجهيزه خلال الفترة المقبلة للقائمة التى ستتواجد معه وعرضها على الجمعية العمومية.
بدأت التربيطات مبكراً داخل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، من أجل التجهيز للانتخابات المقبلة المقرر إقامتها نهاية العام المقبل 2020 فى أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة، وبدأ يتردد عدد من الأسماء الراغبة فى الترشح فى الانتخابات المقبلة.
يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناني للائحة الجبلاية الجديدة و التى من بينها شروط الترشح للانتخابات المقبلة وهل سيتم إلغاء بند الـ8 سنوات من عدمه إلى جانب فتح الباب أمام أي شخص يرغب فى الترشح من عدمه بعد أن كانت مقتصرة الفترة الماضية على من سبق له العمل بالمنظومة الكروية وهي اللاعبين و الحكام أو أعضاء مجالس إدارات الأندية ، وعدد المرشحين على المقاعد خاصة أن المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة كان يضم 11 فرد من بينهم مقعد المرأة ، أم سيتم تقليص العدد لـ7 أفراد فقط ، ومن بين الشروط التى ستحسمها لائحة اتحاد الكرة ويصوت عليها الجمعية العمومية للجبلاية هو أن يتم التصويت على القوائم بدلاً من التصويت لأفراد.
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