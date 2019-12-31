المصرى البورسعيدى يرحب بفتح نظام الاستبدال فى الانتقالات الشتوية

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جدة - عمرو شويل أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى ترحيب إدارة ناديه بفتح نظام الاستبدال فى الإنتقالات الشتوية لإتاحة الفرصة لجميع الأندية الراغبة فى تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال الميركاتو الشتوى لإثراء المسابقة .
واضاف حلبية فى تصريحات أن من يطالب برفض نظام الإستبدال هو أكثر المستفيدين من استكمال المسابقة كما هى خاصة وأنه قام بتدعيم فريقه جيدا خلال فترة الإنتقالات الصيفية .
نادي سموحة لن يوافق علي فتح القيد في يناير ايمانا منا بان مابدأت بة مسابقة الدوري العام من لوائح وقواعد يجب ان تنتهي عليها
وأبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اعتراضه على تغيير أو تعديل لائحة الاستبدال، قائلا :"معترض على الاستبدال، وقمنا ببيع وإعارة عدد كبير من اللاعبين لتطبيق اللائحة، ولو تم تغييرها يجب على اتحاد الكرة دفع الـ100 مليون جنيه، ثمن اللاعبين الذين قمنا ببيعهم بأقل من ثمنهم بكثير".
وتمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال فى شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أى نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.
يأتى موقف اللجنة ردًا على اجتماع الأندية غدًا الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار "لا تراجع ولا استسلام".
واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لتغيير نظام المسابقة .
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