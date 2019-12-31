اتحاد الكرة يضع 3شروط لقيد كهربا بقائمة الأهلي لخوض لقاء المقاصة



جددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، شرطها لقيد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك السابق المنضم مؤخرا لصفوف الأهلي، لقيد اللاعب بقائمة النادي الأحمر قبل مباراته أمام مصر للمقاصة المقرر لها في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء شرط اتحاد الكرة بسداد الأهلي لثمانية ملايين جنيه قيمة المديونات المتأخرة على النادي للجبلاية، مع ضرورة وصول البطاقة الدولية المؤقتة التي لعب بها اللاعب مؤخرا بصفوف أفيش البرتغالي، بعد رحيله عن الزمالك.

وتمثل الشرط الثالث لاتحاد الكرة بإرسال إدارة النادي الأهلي، خطابا رسميا تطلب فيه قيد كهربا، بقائمة الفريق.وكان رئيس نادي الزمالك تحدث عن انتقال كهربا إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قائلا: "كهربا هدية مني للأهلي نادي المبادئ، الذي لا يقبل الخروج عن النص، لكن عندما يلعب في الفريق الجميع سوف يرى ماذا سيحدث".

وواصل رئيس القلعة البيضاء تصريحاته قائلا: "كهربا كثير المشاكل والأزمات وافتعل كثيرا من الأزمات داخل نادي الزمالك، والجميع شاهد على ذلك وعلى ما فعله مع السويسري جروس المدير الفني الأسبق للزمالك، عندما كان يقوم بتغييره أثناء المباريات".