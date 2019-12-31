اختبار صعب لشباب الأهلي امام العين للحفاظ على صدارته









اسماء السيد - يخوض شباب الأهلي اختبارا صعبا للحفاظ على صدارته للدوري الاماراتي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على العين الرابع الاربعاء في المرحلة الثانية عشرة التي تشهد مواجهتين لا تقلان صعوبة للشارقة الثاني مع الوحدة، والجزيرة الثالث مع النصر.

واستفاد شباب الاهلي من فوزه على الاتحاد كلباء 5-صفر وسقوط الشارقة امام الظفرة 1-3 في المرحلة الماضية ليصعد الى صدارة الترتيب منفردا للمرة الاولى هذا الموسم.

ولكن مهمة الحفاظ على المركز الاول الذي احتله شباب الاهلي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الشارقة لن يكون سهلا في مواجهة العين المنتشي بفوزه على الوحدة 2-صفر والساعي بدوره الى تقليص الفارق مع الصدارة التي يبتعد عنها حاليا بفارق خمس نقاط.

وستكون قمة الخميس مفتوحة على كل الاحتمالات مع امتلاك الفريقين الهجوم الاقوى في البطولة حتى الان بعدما سجلا 26 هدفا لكل منهما، وان كان شباب الاهلي يتفوق دفاعيا حيث دخل مرماه 4 اهداف فقط في 11 مباراة مقابل 13 للعين.

ويعتمد شباب الاهلي على البرازيلي ليوناردو داسيلفا متصدر ترتيب هدافي فريقه برصيد 6 اهداف واحمد خليل صاحب 5 اهداف منها 3 في المباراة الاخيرة امام الاتحاد كلباء، في حين يبرز من العين مهاجمه التوغولي لابا كودجو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 اهداف والبرازيلي كايو كانيدو (5 اهداف).

ويطمح الشارقة الذي فقد الصدارة بعدما تمسك بها 36 مرحلة (26 من الموسم الماضي) الى استعادة القمة بسرعة في حال تعثر شباب الاهلي وفوزه على ضيفه الوحدة الذي وان كان يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة الا انه يبقى من الفرق التي يحسب لها الف حساب.

وتمنى عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة "تجاوز الخسارة السابقة امام الظفرة بسرعة للاستمرار في المنافسة على اللقب"، محذرا من الوحدة الذي "قدم مباراة جيدة امام العين رغم خسارته واكد خلالها انه يبقى من الفرق الكبيرة".

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واعتبر ان تعرض الوحدة لخمس هزائم حتى الان وخسارته في الدربي امام العين "سيكون اكبر دافع له للعودة وتحقيق نتيجة ايجابية امام الشارقة".

ويفتقد حامل اللقب مجددا صانع العابه البرازيلي ايغور كورنادو ومدافعه شاهين عبد الرحمن للإصابة في حين ان الوحدة سيخوض المباراة بأجنبيين من اصل اربعة قيدهم في بداية الموسم، بعدما فسخ عقد الاوروغوياني نيكولاس ميليسي الذي طلب الرحيل لظروف عائلية واستغنى عن الاسباني كارليتوس قبل نهاية عقده لاسباب فنية.

ويأمل الجزيرة بمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس تواليا للاستمرار في مطاردة الصدارة التي يبتعد عنها بفارق ثلاث نقاط عندما يستضيف النصر الخامس.

وقدم الجزيرة الذي كان نجم الانتقالات الصيفية بضم صانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" والبرازيلي كينو، مستويات لافتة وفاز في اخر اربع مباريات ليعوض بدايته السلبية بعدما جمع اربع نقاط فقط في اول ثلاث مراحل.

من جهته، لا يبتعد النصر صاحب 20 نقطة سوى بست نقاط عن الصدارة، وتحقيق نتيجة إيجابية امام الجزيرة سيزيد من طموحاته في المنافسة.

وتحدى الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب النصر اصحاب الأرض، وقال عشية المباراة "الجزيرة لا يحتاج الى تعريف ويمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، كذلك الامر بالنسبة للنصر، ورغم صعوبة المباراة الا اننا سنذهب الى ابوظبي من اجل الفوز".

ويلعب الاربعاء ايضا ،الاتحاد كلباء مع خورفكان، والخميس حتا مع الظفرة، والفجيرة مع عجمان، والوصل مع بني ياس .