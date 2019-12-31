يانيس وباكس ينهيان 2019 بأفضل طريقة









اسماء السيد - أنهى ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 2019 بأفضل طريقة، وذلك من خلال الفوز على شيكاغو بولز 123-102 الإثنين في المباراة الأخيرة لهذا العام لمتصدر المنطقة الشرقية وترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن غاب عن المباراتين الأخيرتين لميلووكي بسبب أوجاع في ظهره من دون أن يمنع ذلك فريقه من الخروج منتصرا على أتلانتا هوكس ثم أورلاندو ماجيك،، عاد أفضل لاعب الموسم الماضي الى كتيبة المدرب مايك بودنهولتسر في مباراتها الأخيرة لهذا العام، ونجح في قيادتها للفوز الثالث تواليا والثلاثين من أصل 35 مباراة، بتسجيله 23 نقطة مع 10 متابعات في غضون 27 دقيقة فقط.

ووصل اليوناني الى حاجز العشرين نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر للمرة الـ11 هذا الموسم بمشاركته لمدة 30 دقيقة أو أقل في هذه المباريات الـ11، وهو انجاز لم يسبق لأي لاعب أن حققه في الدوري منذ اعتماد ساعة توقيت الهجمة (30 ثانية منذ 1967 حتى 1975 حين أصبحت 24 ثانية)، وذلك بحسب صفحة احصاءات الدوري الأميركي للمحترفين (+أن بي أيه ستاتس+) على تويتر.

وجلس أنتيتوكونمبو على مقاعد البدلاء في آخر 5 دقائق ونصف من اللقاء بسبب الفارق الكبير الذي حققه فريقه على مضيفه بفضل مساهمة فاعلة أيضا من المتألق الآخر كريس ميدلتون الذي سجل 25 نقطة، وإيريك بليدسو الذي سجل 15 نقطة خلال 16 دقيقة في أول مشاركة له بعد غياب لتسع مباريات متتالية نتيجة اصابة في ساقه اليمنى.

ورأى أنتيتوكونمبو بعد المباراة "أننا خلقنا ثقافة فوز. لا نحب الخسارة. الشبان يدخلون الى أرضية الملعب وينفذون المهمة المطلوبة منهم، هذا كل ما في الأمر"، معربا عن سعادته بعودة بليدسو الى الفريق لأنه "جعله أفضل بكثير. أنه كسيارة رياضية، يسير بسرعة جنونية وعلى الجميع اللحاق به".

أما المدرب بودنلهوتسر، فأشاد أيضا ببليدسو الذي "كان رائعا الليلة. رأينا سرعته وقوته البدنية والتمريرات والاختراقات في المنطقة الملونة (تحت السلة)... نحن جميعا سعداء بعودته".

وفرض ميلووكي هيمنته منذ البداية بتقدمه 8-صفر بعدما أخفق شيكاغو في محاولاته الست الأولى، ثم أنهى الربع الأول متقدما 31-20 قبل أن يوسع الفارق الى 13 نقطة 33-20 في أوائل الربع الثاني إثر سلة من روبن لوبيز.

لكن بعدما نجح في 9 محاولات فقط من أصل 29 في الربع الأول، استفاق ميامي في الثاني واعتمد على التسديد من خارج القوس حيث نجح كل من الفنلندي لاوري ماركانن وكوبي وايت بثلاث ثلاثيات، ما سمح في عودة فريقهما الى أجواء اللقاء خلال هذا الربع الذي حقق فيه 8 ثلاثيات من أصل 14 محاولة وحسمه لصالحه 32-24.

وحقق شيكاغو تقدمه الأول في اللقاء مع بقاء قرابة دقيقتين على نهاية الشوط الأول (52-51) بسلة من وايت، لكن أنتيتوكونمبو رد سريعا وأعاد ميلووكي الى المقدمة وسمح له بالدخول الى الشوط الثاني متقدما 55-52.

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وحسم ميلووكي فعليا المواجهة في بداية الربع الثالث الذي افتتحه بتسجيله 17 نقطة مقابل 4 فقط لمضيفه، ليتقدم 72-56 إثر سلة استعراضية لأنتيتوكونمبو، ثم دخل الى الربع الأخير متقدما 95-77 قبل أن يصل الى أكبر فارق له في اللقاء (105-81) في آخر دقيقتين ونصف إثر سلة ثلاثية من كايل كورفر.

وفي نهاية المطاف، استقر الفارق على 21 نقطة على الرغم من جهود زاك لافين (19 نقطة لكنه نجح في 7 فقط من محاولاته الـ23) وماركانن ووايت (18 لكل منهما) الذين عجزوا عن تجنيب شيكاغو هزيمته الـ21 هذا الموسم والـ11 على أرضه من أصل 18 مباراة.

- واشنطن يفرمل ميامي -

وبهذا الانتصار، ابتعد ميلووكي في صدارة المنطقة الشرقية، مستفيدا من توقف مسلسل انتصارات ميامي هيت عند خمس مباريات على التوالي بخسارته المفاجئة أمام مضيفه واشنطن ويزاردز 105-123، على الرغم من أن الأخير يفتقد نجمه برادلي بيل وخمسة لاعبين آخرين مؤثرين بسبب الإصابة.

وتراجع ميامي بهزيمته الثالثة فقط في آخر 20 مباراة والتاسعة من أصل 33، الى المركز الثالث في المنطقة الشرقية لصالح بوسطن سلتيكس (22 فوزا و8 هزائم)، على الرغم من جهود جيمي باتلر (27 نقطة) ودنكان روبينسون (16) وبام أديبايو (14 نقطة مع 14 متابعة).

وفي المقابل، حقق واشنطن فوزه العاشر فقط في 32 مباراة بعدما قدم جوردن ماكراي وغاريسون ماثيوز والفرنسي إيان ماهينمي أداء استثنائيا عوضوا فيه الغيابات الكثيرة في صفوف فريق العاصمة.

وبعد أن عجز عن تجاوز الست نقاط في مبارياته الـ11 السابقة في الدوري، نجح "المبتدىء" ماثيوز في تسجيل 28 نقطة، بينها 20 في الشوط الأول الذي أنهاه فريقه متقدما 71-63، فيما قدم ماكراي أفضل مباراة له لهذا الموسم بتسجيله 29 نقطة، وماهينمي الأفضل في مسيرته التي بدأت في الدوري الأميركي قبل 11 عاما، بتسجيله 25 نقطة.

وأقر مدرب ميامي إيريك سبويلسترا بأن فريقه لم يكن في أفضل مستوياته، مضيفا "يؤكد هذا الأمر صعوبة هذا الدوري من ليلة الى أخرى. أي شيء تفعله سابقا (من انتصارات)، لن يضمن لك ما يمكن أن يحصل في المستقبل".

وفي أبرز المباريات الأخرى في اليوم قبل الأخير من 2019 (بتوقيت الولايات المتحدة)، حقق يوتا جاز فوزه الثالث تواليا والثامن في آخر تسع مباريات والـ21 بالمجمل في 33 مباراة، بتغلبه على ضيفه ديترويت بيستونز 104-81 بفضل جهود الرباعي دونوفان ميتشل (23 نقطة) وجوردن كلاركسون (20) والكرواتي بويان بوغدانوفيتش (17) والفرنسي رودي غوبير (13 نقطة مع 19 متابعة).

وتغلب فينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 122-116 بفضل ديفن بوكر الذي خرج منتصرا من مواجهته المثيرة مع داميان ليلارد (33 نقطة لكل منهما)، ومينيسوتا تمبروولفز على بروكلين نتس 122-115 بعد التمديد، وأتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 101-93.