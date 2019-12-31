الزمالك يجهز حازم إمام قبل مواجهة زيسكو 10 يناير المقبل

يؤدي حازم إمام “لاعب نادي الزمالك” بعض التدريبات التأهيلية في إطار تجهيز اللاعب لمواجهة فريق زيسكو يونايتد المقرر إقامتها 10 يناير ضمن مواجهات الجولة الرابعة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب قد تعرض لشد في عضلة السمانة خلال مواجهة الإنتاج الحربي؛ حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في اللقاء القادم أمام زيسكو.

وكان الزمالك قد منح جنش راحة من تدريبات الفريق الجماعية، بينما خاض أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي بعض التدريبات القوية على هامش مران الفريق اليوم.

ومن المقرر أن يخضع جنش لبعض التدريبات الخاصة لتجهيز حارس المرمي فنيا وبدنيا خلال الفترة القادمة استعدادا للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.