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طلائع الجيش يستعد لمواجهة وادي دجلة بالدوري العام

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يواصل فريق طلائع الجيش تدريباته واستعداداته اللازمة لخوض لقاء وادي دجلة المقرر له الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الممتاز، بعد التعادل الإيجابي الذي حققه مع نادي أسوان في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة السابعة بالمسابقة، والذي انتهى بهدف لكل فريق.

وكان لاعبي الطلائع قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد العودة من أسوان وقبل الاستعداد للقاء وادي دجلة القادم.

ويسعى طلائع الجيش إلى عقد ثلاث صفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل المقرر له في يناير، لتدعيم صفوف الفريق وإيقاف نزيف النقاط وتراجع النتائج الذي تعرض له خلال مباريات الدور الأول.

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