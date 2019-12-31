محمود الخطيب فى السعودية لأداء مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية قادما من القاهرة، بعد عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين.

زيارة الخطيب إلى السعودية، تأتي تلبية لدعوة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية لزيارته بمنزله للاطمئنان على صحته.

ومن المقرر أن يتخلل الزيارة أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، خلال فترة تواجد الخطيب.

ولن تقتصر الزيارة على أداء مناسك العمرة فقط، فالخطيب سيزور آل الشيخ في منزله بعدما قام الأول بزيارته عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها في وقت سابق.