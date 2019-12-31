الشماخي لمصراوي: لم أتلق عرضا من الأهلي.. وأندية فرنسية فاوضتني

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى ياسين الشماخي مهاجم فريق الإفريقي التونسي وصول أية عروض رسمية له أو لناديه من أجل انتقاله إلى الأهلي المصري، وسط أنباء عن دخوله دائرة اهتمامات متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤخرًا.

وكان مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أكد في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" أن الثلاثي بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري، لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون السعودي وياسين الشماخي مهاجم الإفريقي التونسي دخل دائرة اهتمامات النادي الأحمر، الذي يسعى لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الشماخي في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" إنه لم يتلق أية عروض رسمية للانتقال إلى الأهلي، وأضاف أنه في حالة وصول عرض جيد فإنه سيدرس الأمر بكل جدية.

وأكمل ثالث هدافي الدوري التونسي الممتاز في الموسم الماضي: "تلقيت عروضًا رسمية من أندية فرنسية أبرزها رين، لكنني أنتظر دراسة جميع العروض خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد موقفي."

جدير بالذكر أن تعاقد الشماخي مع نادي الإفريقي التونسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.