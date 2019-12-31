الزمالك يضم كاسونجو لتدريباته.. وعودة ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

شارك الكونجولي كاسونجو كابونجو للمرة الأولى في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك اليوم، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

و تواجد كاسونجو في التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة كارتيرون على مشاركة اللاعب في المران من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.

كما انتظم الثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وعبدالله جمعة، في تدريبات الفريق، بعد تعافيهما من الإصابة.

وعانى شيكابالا من نزلة برد قوية، فيما عانى جمعة من كدمة في القدم.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران اليوم، بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات.

كما حصل محمد عبد الغني مدافع الفريق، على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني للفريق.

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وفضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة في ظل غيابه عن مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

وخضع الثلاثي محمد عواد، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي، حراس مرمى الفريق، لتدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم.

وفضل عبدالسلام منح جنش راحة من التدريبات الجماعية مع الحراس بعد تنفيذه لتدريبات قوية في الفترة الماضية بعد العودة من الإصابة، حيث تقرر ان يخضع لبرنامج تدريبي خاص في الفترة المقبلة لكسب مزيد من الجاهزية الفنية والبدنية واستعادة اللياقة.

كما أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، فيما حصل محمد عبدالشافي، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن عدم التواجد في مران اليوم بسبب بعض الظروف الأسرية وانتظار مولوده الجديد.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.