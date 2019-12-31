الأهلي: اختبار طبي يحسم موقف أجايي من مباراة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن لاعب الفريق جونيور اجايي سيخضع لفحص طبي اليوم لتحديد موقفه من مباراة المقاصة مشددًا أن اللاعب لا يعاني من مزق على مستوى العضلة الخلفية.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت وجود إجهاد قوي في العضلة الخلفية وهو السبب وراء استبداله في مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال.

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز على بلاتينيوم يوم السبت الماضي بهدفين دون رد من توقيع وليد سليمان وذلك لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وأكمل عبد الحفيظ أن اللاعب النيجيري سيخضع لاختبار طبي اليوم الثلاثاء وذلك من أجل تحديد مدى الجاهزية لخوض مباراة المقبلة بالدوري.

ويتأهب الأهلي لخوض مباراة المقاصة يوم الأربعاء لحساب الجولة 11 من عمر الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب السلام عند الساعة السابعة والنصف.

وعن هذه المباراة قال عبد الحفيظ، إن المباراة أمام المقاصة لن تكون سهلة، مشددًا أن المباريات بين الفريقين دائمًا ما تتسم بالندية.

وأضاف مدير الكرة أن كل مواجهات النادي الأهلي هامة مشددًا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب رينيه فايلر يسعى للفوز في كل المباريات من أجل المحافظة على صدارة الدوري.