الأهلي يحدد موعد سفر سعد لألمانيا.. ويكشف موقف الثنائي من مواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يسافر سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إلى ألمانيا، صباح الأربعاء، استعدادا لإجراء جراحة في وتر أكيلس مع الطبيب الألماني ماركوس فولتر.

وتعرض سعد لإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وبلاتنيوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليغادر ملعب المباراة مصابا.

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي خلال الـ٢٤ساعة الماضية كافة الأمور الخاصة بسفر اللاعب، خصوصا أنه يمتلك تأشيرة دخول ألمانيا، وهو ما ساعد على إنهاء إجراءات سفره وتحديد موعد الجراحة بشكل سريع.

وأوضح الجهاز الطبي أن تحديد الألماني فولتر في تصريحات رسمية، جاء لتخصصه في إجراء جراحات وتر أكيلس.

ويخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المقاصة.

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وعانى إكرامي من إجهاد في العضلة السمانة، وسيحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة المقاصة في ضوء الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب.

وغاب شريف إكرامي عن مباراة فريقه أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي الأخيرة للإصابة نفسها.

وقام اللاعب بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة على مدار الـ٤٨ ساعة الماضية.

كما يخضع حسين الشحات، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي عصر اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

وأوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الشحات غاب عن مران الفريق الجماعي الإثنين، بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، فيما سيحدد الفحص الطبي إمكانية مشاركته في مباراة المقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الـ11 من الدوري، يوم الأربعاء، على ملعب السلام.