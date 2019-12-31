مصدر لمصراوي: الأهلي يدرس الاستعانة بـ "الشباب" في مباراة اعتزال التائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأحمر يدرس الاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في مباراة الهلال السعودي الودية في مهرجان اعتزال طارق التائب.

وأكد المصدر- الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن الجهاز الفني يرغب في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أو على الأقل مشاركتهم في دقائق قليلة بمهرجان الاعتزال خاصة وأن الفريق الأحمر سيخوض الودية بعد 48 ساعة فقط من خوض مباراة بلاتينيوم ستارز بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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ويرى الجهاز الفني أن فكرة الدفع ببعض لاعبي فريق الشباب ستكون جيدة خاصة وأن خوض الأساسيين 3 مباريات في 5 أيام يعد انتحارًا وسيتسبب في تعرض اللاعبين للإصابات وحالات الإجهاد العضلي.

كان الأهلي قد أعلن أن 13 يناير موعد مبدئي لخوض ودية الهلال السعودي، ما يعني أن الفريق الأحمر سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في الثاني عشر من يناير إذا تم الاستقرار على الموعد المذكور.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة أمام بلاتينيوم زيمبابوي يوم 11 يناير المقبل، يليها ودية أمام الهلال في الثالث عشر من الشهر ذاته، على أن يعود بعدها لمواجهة طنطا ببطولة الدوري في الخامس عشر من يناير.