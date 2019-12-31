يشهد وزيرا الشباب والرياضة والتربية والتعليم مؤتمرا صحفيا لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس. والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي غدا الأربعاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاجتماعات بالدور الثانى بمبنى وزارة الشباب والرياضة المصرية، بحضور العديد من الرياضيين ولفيف من الصحفيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برتوكول تعاون بين وزارتي الرياضة والتعليم بحضور رئيس الاتحاد الدولي لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.