بالأرقام.. ميسي الأكثر صناعة للأهداف في أخر 10 سنوات

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الأكثر صناعة للأهداف في أخر عشر سنوات بالدوريات الأوربية الخمس الكبري ، حيث جاء البرغوث في المركز الأول متفوقا على زميله بالمنتخب أنخيل ديميريا ولاعب باريس سان جيرمان الحالي .
وجاء ميسي متصدرا في صدارة قائمة صانعي الأهداف بنهاية العقد بعد أن صنع 136 هدف ، وجاء ثانيًا أنخيل ديميريا في المركز الثاني بصناعة 108 هدفا خلال نفس العقد .
ويأتي الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي في المركز الثالث لصناعته 106 هدف ، ثم في المركز الرابع توماس مولرلاعب بايرن ميونخ الألماني بعد أن صنع 103 هدف .
بينما جاء في المركز الخامس البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي لصناعته 95 هدف ، وفي المركز السادس يأتي دافيد سيلفا لاعب فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي بعد أن صنع 94
ويحتل ديميتري بايت لاعب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي علي المركز السابع لصناعته 93 ، متساويا مع نجم خط وسط مانشيستر يونايتد كيفين دي بروين والذي جاء من بعده في المركز الثامن .
وفي المركز التاسع جاء الأوروجواني لويس سواريز مهاجم برشلونة الأسباني لصناعته 90 هدف ، بينما يأتي سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي بعد صناعته 89 هدف .
كما سجل ليونيل ميسي 34 ضربة حرة خلال العقد الأخير ، متفوقا علي أقرب منافس له كريستيانو رونالدو ب 14 هدف من ركلة حرة .
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