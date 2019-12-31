محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لقارة أفريقيا في 2019

اختارت، اليوم الثلاثاء، مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التشكيل النموذجي لأفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2019، التي ضمت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

شهد التشكيل المثالي للفريق النموذجي لقارة أفريقيا وجود سبعة لاعبين عرب، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح.

ضم التشكيل كلًا من أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون وفريق أياكس الهولندي، حيث ساهم صاحب الـ23 عامًا في الوصول مع فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى

منذ عام 1998.

وفي الدفاع ضم التشكيل:

Advertisements

يوسف عطال ظهير أيمن منتخب الجزائر ونادي نيس الفرنسي، حيث ساهم عطال بشكل كبير مع محاربي الصحراء في التتويج ببطولة أمم أفريقيا في النسخة الأخيرة التي أقيمت بمصر العام الحالي، كما وجد مواطنه عيسى ميندي مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني، إضافة إلى كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال وفريق نابولي الإيطالي،

الذي ساهم مع أسود التيرانجا في بلوغ نهائي أمم أفريقيا لكنهم خسروا اللقب أمام الجزائر، كما ضم التشكيل أشرف حكيمي ظهير أيسر منتخب المغرب وفريق بوروسيا دورتموند الألماني.وفي وسط الملعب جاء وليفريد نديدي لاعب منتخب نيجيريا وليستر سيتي الإنجليزي، إضافة إلى إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر والمنضم حديثًا إلى ميلان الإيطالي، إضافة إلى حكيم زياش لاعب منتخب المغرب وأياكس أمستردام الهولندي.

وفي الهجوم جاء الثلاثي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله بالسنغالي ساديو ماني، إضافة إلى رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي.