بالأرقام.. ميسي هداف العقد الأخير في الدوريات الأوروبية الكبري

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني صدارة هدافي الدوريات الأوروبية الكبري ، وذلك خلال السنوات العشر الأخيره بداية من عام 2010 ، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 34 هدف.

ميسي وكريستيانو رونالدو في الصدارة :-

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبري في العقد الأخير برصيد 369 هدف ، ليأتي من بعده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي برصيد 335 .

كافاني يتفوق على ليفاندوفيسكي :-

ويأتي في المركز الثالث الأوروجواني إيديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان برصيد 223 ، ومتفوقا على روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني الذي جاء من بعده في المركز الرابع برصيد 221 هدف .

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سواريز يسبق أجويرو في التهديف :-

وحل في المركزالخامس الأوروجواني لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي ، والذي سجل 210 هدف خلال هذا

العقد ، متفوقا علي أجويرو مهاجم مانشيستر سيتي الذي جاء في المركز السادس برصيد 199 هدف ، وجاء في المركز السابع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الحالي ، برصيد 191 هدف ، يليه الجابوني بييير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال في المركز الثامن برصيد 183 هدف .

إبراهيموفيتش وبنزيما :-

وسجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 177 هدف ليحتل المركز التاسع من نفس القائمة ، وفي المركز العاشر متزيلاً قائمة هدافي العقد الأخير يأتي اللاعب الفرنسي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما برصيد 155 هدف .