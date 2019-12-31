بالأرقام.. ميسي هداف العقد الأخير في الدوريات الأوروبية الكبري

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني صدارة هدافي الدوريات الأوروبية الكبري ، وذلك خلال السنوات العشر الأخيره بداية من عام 2010 ، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 34 هدف.
ميسي وكريستيانو رونالدو في الصدارة :-
تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبري في العقد الأخير برصيد 369 هدف ، ليأتي من بعده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي برصيد 335 .
كافاني يتفوق على ليفاندوفيسكي :-
ويأتي في المركز الثالث الأوروجواني إيديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان برصيد 223 ، ومتفوقا على روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني الذي جاء من بعده في المركز الرابع برصيد 221 هدف .
سواريز يسبق أجويرو في التهديف :-
وحل في المركزالخامس الأوروجواني لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي ، والذي سجل 210 هدف خلال هذاالعقد ، متفوقا علي أجويرو مهاجم مانشيستر سيتي الذي جاء في المركز السادس برصيد 199 هدف ، وجاء في المركز السابع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الحالي ، برصيد 191 هدف ، يليه الجابوني بييير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال في المركز الثامن برصيد 183 هدف .
إبراهيموفيتش وبنزيما :-
وسجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 177 هدف ليحتل المركز التاسع من نفس القائمة ، وفي المركز العاشر متزيلاً قائمة هدافي العقد الأخير يأتي اللاعب الفرنسي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما برصيد 155 هدف .
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