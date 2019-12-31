اليوم.. شباب طائرة الأهلي يواجه أكتوبر ببطولة الجمهورية

يحل فريق الشباب 21 سنة لكرة الطائرة بالنادي الأهلي ضيفا، اليوم الثلاثاء، على نظيره فريق أكتوبر، في إطار منافسات بطولة الجمهورية.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة أكتوبر، ويسعى الفريق الى الفوز بها ومواصلةعروضه القوية في البطولة.
أكد حسام شعراوي مدرب الفريق صعوبة اللقاء، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الأخيرة، إلى جانب امتلاك المنافس لعناصر مميزة في جميع المراكز.
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