سلة رجال الأهلي يستأنف تدريباته غدًا

منح أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم الثلاثاء، في ظل تلاحم المبارياتوالحاجة إلى الحصول على قسط من الراحة.
من المقرر أن يعود الفريق الى استئناف تدريباته، غداالأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق سموحة في الجولة المقبلة من منافسات دوري السوبر للمحترفين.
كان الفريق قد خسر أمام نظيره سبورتنج في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين ضمن منافسات البطولة.
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