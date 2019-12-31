محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا في العالم بالعقد الأخير

اختارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني في المركز الـ30 بقائمة أفضل 50 لاعباً فى العالم بالعقد الأخير .

وبحسب صحيفة "ديلى ميل"، لقائمة أفضل 50 لاعبا في العالم بالعقد الأخير، تفوق محمد صلاح على العديد من نجوم الكرة العالمية مثل الألمانى ميروسلاف كلوزه مهاجم بايرن ميونخ السابق، الذى جاء فى المركز

الـ50، وإيكر كاسياس حارس ريال مدريد الإسبانى السابق وبورتو البرتغالى الحالى الذى حل فى المركز الـ 46، وجون تيرى نجم تشيلسى السابق والذى يعمل حاليًا مدرباً مساعدًا فى نادى أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه والذى حل فى المركز الـ 44، وستيفن جيرارد نجم ليفربول المعتزل والذى يعمل حالياً مديراً فنياً لنادى رينجرز الأسكتلندى والذى حل فى المركز الـ 42.

كما تفوق محمد صلاح على، النجم الإيطالى المعتزل أندريا بيرلو نجم ميلان ويوفنتوس السابق، وتشابى ألونسو نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، وجيمى فادرى مهاجم ليستر سيتى الإنجليزى.

الجدير بالذكر، أن محمد صلاح حل فى المركز الخامس بقائمة أفضل 100 لاعب فى العالم لعام 2019 بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، خلف ليونيل ميسى وفيرجيل فان دايك وساديو مانى وكريستيانو رونالدو.