بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القيروان في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة الترجي وشبيبة القيروان في الدوري التونسي للمحترفين، بعد عصر اليوم الثلاثاء 31-12-2019. تقام المباراة في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر و16:00 بتوقيت السعودية. يستضيف هذا اللقاء الملعب الأولمبي برادس ضمن الجولة ال13 من الدوري التونسي للمحترفين، وتأتي بعد 4 أيام من تعادل الترجي مع فيتا كلوب في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا. Advertisements تنقل المباراة على القناة التونسية الأولى بتعليق المعلق الرياضي عبد الرحمن العش. الترجي 0-1 شبيبة القيروان ملعب رادس الأولمبي (تونس) جارية الآن ???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة الترجي وشبيبة القيروان في الجولة الـ13 من الدوري التونسي للمحترفين.

???? سيكون معكم محمود ماهر على مدار ال90 دقيقة القادمة، من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

???? يحتل الترجي المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، متخلفًا بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المنستيري المتصدر ب28 نقطة، لكن المنستيري لعب 12 مباراة.

???? يدخل نادي شبيبة القيروان هذه المباراة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من 12 مباراة، ويواجه الفريق خطر الهبوط حيث يبتعد عن المراكز الأخيرة بثلاث نقاط وأربع نقاط.

1″ ???? صافرة بداية اللقاء…

3″ ⚽ جووووووووووول…هدف مُبكر لنادي شبيبة القيروان

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