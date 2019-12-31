رياضة | جوارديولا يكشف موقف ساني من المشاركة مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف موقف ساني من المشاركة مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقف اللاعب الألماني ليروى ساني جناح الفريق من الإصابة التي كان قد تعرض لها في بداية الموسم الجاري.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏ليروي ساني لازال يتعافى من الإصابة، أما باقي الأخبار سعيدة، وايمريك لابورت يتحسن الآن وبدأ في التدريب منفرداً، وهو في الملعب بالفعل لا أعرف كم من الوقت متبقي حتى يعود للمباريات، لكن بعد أسبوع أو 10 أيام يمكن أن ينضم للتدريبات الجماعية".

وأضاف : "‏أحب أن أرى جميع اللاعبين في فريقي متاحين، لا أحب أن أرى أي لاعب مصاب، وجون ستونز وديفيد سيلفا أصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات".

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وواصل : "‏إيفرتون يبقى إيفرتون أحد أكبر الفرق التاريخية في إنجلترا، ويمتلك لاعبين أصحاب جودة رائعة، وهو اختبار صعب لنا خاصة مع وجود مدرب جديد لديه جودة وإمكانيات أنشيلوتي وقيادته لهم للفوز في آخر مباراتين".

ويلتقي مانشستر سيتي مع فريق إيفرتون يوم غد الأربعاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج.