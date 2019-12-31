رياضة | رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن نجم الأهلي والذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب يحرص دائما على التواصل مع لاعبي الفراعنة ، ومنهم صلاح محسن نجم الأهلي المصري، والذي أبلغه بأنه من العناصر الأساسية لكن عدم مشاركته في القلعة الحمراء يعني استبعاده من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وخرج صلاح محسن من حسابات المدير الفني للأهلي رينيه فايلر في الفترة الأخيرة، وبات المدرب يعتمد بشكل كبير على الثنائي مروان محسن والمغربي وليد أزارو، وهو الأمر الذي فرصة مشاركته قليلة للغاية.

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وبدأت العديد من الأندية كإنبي وسموحة في الدخول في مفاوضات مع صلاح محسن لضمه في فترة الانتقالات الشتوية، ولو على سبيل الإعارة، حتى يتمكن من اللعب والمشاركة باستمرار.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر إقامتها يوم غد الأربعاء.