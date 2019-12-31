رياضة | ناشئ بيراميدز يكشف لـ"الخليج 365" عرض بني ياس ومفاوضات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشئ بيراميدز يكشف لـ"الخليج 365" عرض بني ياس ومفاوضات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هادي الشرميتي لاعب فريق بيراميدز للشباب مواليد 2001، تلقيه عرض رسمي من نادي بني ياس الإماراتي، خلال الأيام القليلة الماضية، ملفتا إلى أن نادي الزمالك يرغب في ضمه هو الآخر.

وقال الشرميتي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي ": "تلقيت عرضا رسميا من نادي بني ياس الإماراتي للانضمام لهم، بعد متابعتهم بي خلال الفترة الماضية".

وأضاف: " مسئولو النادي الإماراتي قاموا بمتابعتي، خلال معسكر منتخب مصر مواليد 2001 الماضي، وتحدثوا مع وكيلي قبل أن يرسلوا عرض رسمي لنادي بيراميدز ".

وأشار: " حتى الآن المفاوضات جارية بين الطرفين، في ظل تمسك بيراميدز بخدماتي".

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وأوضح: "وكيلي يتابع المفاوضات بين الطرفين، ويحاول أن يتمم الصفقة وأخوض تجربة الاحتراف".

وعن مفاوضات نادي الزمالك قايلا: "بعد مباراتنا أمام الزمالك في بطولة الجمهورية، تحدث معي أحمد عبد المقصود مدرب الفريق، وأبلغني برغبته في التعاقد معي، لكن علي أن أنهي تعاقدي مع بيراميدز دون تدخل القلعة البيضاء في الصفقة، ولكن هذا من الصعب أن يحدث".

وتحدث الشرميتي عن منتخب مصر للشباب قائلا: " نسير بخطة ثابتة مع ربيع ياسين المدير الفني، ظهرنا بشكل مميز خلال المباريات الودية التي خضناها، خلال الفترة الماضية".

وأتم: "ربيع ياسين مدرب كبير للغاية، فهو أب لنا قبل أن يكون مدربنا، يعرف كيف يتعامل معنل ويخرج كل ما لدينا، الجميع في المنتخب يعشقه".