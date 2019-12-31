رياضة | باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان، صراع التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع ريال مدريد وبرشلونة.

ويسعى باريس للتعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، لاعب وسط فريق رين، والذي يعد من جواهر الدوري الفرنسي بسبب موهبته الكبيرة.

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وذكر موقع ’’لو 10 سبورت’’، أن الفرنسي كامافينجا تألق في الدوري الفرنسي خلال عام 2019، لينجح في جذب أنظار قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وأكمل الموقع الفرنسي، أن كامافينجا استطاع التعبير عن موهبته الكبيرة للغاية برغم صغر سنه، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة خلال مباراة فريقه رين ضد باريس سان جيرمان، واستطاع أن يلحق الكثير من الضرر بخط وسط نادي العاصمة الفرنسية.

وأصبح الصراع الآن ثلاثي بين ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان لمحاولة ضم اللاعب في الصيف المقبل.