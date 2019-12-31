رياضة | 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

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حدد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني 4 شروط لقيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

شروط الجبلاية لقيد كهربا

1- دفع الأهلي 8 ملايين جنيه للجبلاية كمستحقات مالية متأخرة على القلعة الحمراء عبارة عن نسبة الجبلاية من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادي والتي لم يتم سدادها

2- تقدم الأهلي بطلب رسمي لقيد كهربا غدًا مع فتح باب القيد الشتوي

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3- وصول البطاقة الدولية من نادي أفيس البرتغالي الذي لعب له بعد رحيله عن الزمالك

4- بطاقة مؤقتة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالة عدم إرسال أفيس لبطاقة كهربا

ونجح الأهلي في التعاقد مع كهربا بشكل رسمي في الأيام الماضية بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق أفيس البرتغالي.

يذكر أن لقاء الأهلي أمام مصر المقاصة، قد يشهد الظهور الأول لكهربا الذى انتقل للقلعة الحمراء لمدة 4 سنوات ونصف حال نجاح إنهاء كل الإجراءات الإدارية.