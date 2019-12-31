رياضة | برشلونة يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا خفيا بشأن نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا خفيا بشأن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات إنتر ميلان الإيطالي مع نجم برشلونة أرتورو فيدال.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن أرتورو فيدال باقِ في برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولن يرحل عن البارسا.

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وتابعت الصحيفة أن إصابة البرازيلي أرتور ميلو وخروج كارليس ألينا سبب تغيير رأي مسئولي برشلونة حيث يرون أن بقاء التشيلي أرتور فيدال ضرورة كبيرة.

وتعاقد برشلونة مع أرتور فيدال في 3 أغسطس 2018، حيث أعلن النادي عن اتفاق مع بايرن ميونخ بشأن انتقال فيدال. تم تقديمه رسميا كلاعب للفريق الكتالوني، وتم توقيع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع النادي في 6 أغسطس 2018. أعلنت صحيفة أس أن الصفقة بلغت قيمتها 19 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات.