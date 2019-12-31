رياضة | صدمة كبيرة في برشلونة بعد تأكد غياب 4 لاعبين ضد اسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبيرة في برشلونة بعد تأكد غياب 4 لاعبين ضد اسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعود برشلونة إلى الملاعب بعد العطلة الشتوية برحلة إلى إسبانيول في الدوري الأسباني مساء السبت.

لم يكن أبطال إسبانيا في أفضل حالاتهم في النصف الأول من موسم 2019-20 ، لكنهم يتصدرون جدول الترتيب حاليًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

أنهى فريق إرنستو فالفيردي 2019 بفوزه 4-1 على ضيفه ألفيس في كامب نو ، ويبحث الآن عن فوز آخر على منافسيه الكاتالونيين عند عودتهم إلى الملعب.

- آخر أخبار الإصابات والإيقاف في برشلونة قبل مباراة اسبانيول

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كان عثمان ديمبيلي على الهامش منذ أن واجه مشكلة في الفخذ خلال مباراة دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند الشهر الماضي ، من غير المتوقع أن يعود اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ، والذي عانى من إصابات طوال فترة وجوده في معسكر نو ، حتى بداية فبراير.

يُشكِّل مارك أندريه تير ستيجن شكوكًا كبيرة في مباراة نهاية الأسبوع مع إسبانيول بسبب مشكلة في الأوتار في ركبته اليمنى نتيجة لذلك ، فإن حارس المرمى الثاني للنادي نيتو يتماشى مع العصي.

لا يزال آرثر يناضل للتغلب على مشكلة في الفخذ ، ومن المتوقع أن يكون على هامش ثلاثة أسابيع أخرى مع القضية التي أثارها ضد أتلتيكو مدريد في بداية ديسمبر.

حصل أنسو فاتي على حصته العادلة من مشاكل في الركبة هذا الموسم ، ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا شهد طفرة في النمو. المهاجم هو شك في دربي الكاتالونية ولكن لم يستبعد رسميا.